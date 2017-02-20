Esir Gazeteci Muhammed El-Gig: Mezarda Tutuluyorum

»Ana Sayfa»Filistin
20.02.2017 00:59
Esir Gazeteci Muhammed El-Gig: Mezarda Tutuluyorum
İdari hapis cezasını protesto amacıyla 14 gündür açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli gazeteci Muhammed El-Gig, özgürlüğe kavuşana kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

El-Gig, avukatı Halid Zebarika'yla bugün (19 Şubat Pazar) yaptığı görüşmede, "mezar" olarak adlandırdığı dar bir hücrede ve kötü koşullarda esir tutulduğunu bildirdi.

Avukat Zebarika, işgal istihbaratının on gündür El-Gig'i ziyaretini engellediğini ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından esir gazeteciyi El-Celeme Cezaevi'nde ziyaret etmesine izin verildiğini açıkladı.

El-Gig'in sağlık durumunun kötüye gittiğini belirten Zebarika, açlık grevindeki gazetecide baş dönmesi, kilo kaybı ve şiddetli sırt ağrıları başladığını, kötü hücre koşullarının da çektiği acıları artırdığını ifade etti.

Esir El-Gig'in tutulduğu hücresinin alanının dört metrekareyi geçmediğini kaydeden Zebarika, işgal güçlerinin soğuk havaya rağmen battaniye ve kışlık giyecek vermeyi reddettiğini, esir gazetecinin soğuktan uyuyamadığını söyledi.

Avukat Zebarika, Filistinli gazetecinin içinde bulunduğu kötü koşulların kendisine baskı yapmak ve açlık grevini bırakmaya zorlamak amacını taşıdığına inandığını aktardı.

 

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