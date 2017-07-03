Esed Rejiminden Suriye’nin Güneyinde Geçici Ateşkes!

Beşşar Esed rejimine bağlı Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güney bölgesindeki Dera, Kuneytra, Süveyde illerinde Esed güçleri tarafından sürdürülen saldırıların, 2 Temmuz saat 12.00’den 6 Temmuz saat 00.00’a kadar durdurulduğu bildirildi.

Geçici ateşkes süresinin 4-5 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenmesi planlanan toplantının tarihlerini içermesi dikkat çekti.

Söz konusu illerdeki 33 direnişçi grup, cuma günü yayımladığı yazılı açıklamada, Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların sürmesi nedeniyle toplantıya katılmayacaklarını bildirmişti.

Esed rejimi, 3 Haziran’dan itibaren Dera’da direnişçilerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyordu.

Dera, Kuneytra illeri 4-5 Mayıs’ta Astana’daki toplantıda Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırada oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.

Kaynak: AA