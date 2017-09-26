Esed Rejimi: PKK/PYD İle Özerkliği Müzakere Edebiliriz

Katil Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre Muallim, kuzeyde oluşabilecek özerk Kürt bölgesi için "Bu konu Kürtlerle müzakereye ve tartışmaya açıktır. Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) ortadan kaldırdıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturup gelecek için bir formül üzerinde uzlaşabiliriz" dedi.

Muallim, Irak'ın kuzeyinde Pazartesi günü düzenlenen bağımsızlık referandumuna karşı çıkarken, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını vurguladı. Ancak Muallim Suriyeli Kürtlerin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) farklı olarak sadece özerklik talep ettiklerini belirtti.