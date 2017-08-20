Esed Güçleri Humus’ta 2 Sivili Katletti!

Beşşar Esed’e bağlı güçler, Suriye’nin Humus ilinin kuzey kırsalında bulunan direnişçilerin kontrol altında tuttuğu Hola ilçesindeki Kefer Leha beldesi, Taybe ve Teldo köylerine havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda biri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kefer Leha’daki sahra hastanesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Esed’e bağlı güçlerin son bir haftadır saldırı odağındaki ilçede havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırılardan sonra, sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi.

Humus’un kuzeyinde yer alan direniçilerin kontrolündeki Hola ilçesi, yaklaşık 5 yıldır Esed’e bağlı güçlerce kuşatma altında tutuluyor.

Hola, 4-5 Mayıs’taki Astana Toplantısı’nda Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.