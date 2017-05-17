Emniyet'te 'Bylock' Operasyonu: 93 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 137 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilmiş ve açıkta olan 137 emniyet mensubundan 93'ü yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı olan 44 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.