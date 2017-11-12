Elazığ Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşaası” Konuşuldu

Program Özgür Üniversiteli Gençliğini temsilen Erdal Zengin’in yaptığı açılış konuşması ile başladı. Zengin konuşmasının ardından sözü Muhlis Kılıç‘a bıraktı.

Muhsin Kılıç, söze var olan bu çağın duyarsız, değersiz, dertsiz, gayesiz, kimliksiz, kişiliksiz yığınlar yetiştirmesinin en büyük sorunumuz olduğunu dile getirerek başladı. Şahsiyet, kişilik derken bireyin kendine has görünüş duyuş düşünüş ve davranışlarından bahsettiğimizi belirten Kılıç daha sonra kültürün, fiziki özelliklerin, ebebeyn tutumlarının, sosyal statünün etkilerinden kısaca bahsedip adanmışlık ruhu ile islam’a teslim olmamızın gerektiğinden söyledi.

İslami bir inşaadan bahsederken bu işin nasılını özetlemeye çalışan Kılıç tevhidi duruşun salih amellerle kuşanmanın Allah’ı tanımaktan; Namazda ikamet etmekten; takva elbisesi ile kuşanmaktan; disiplinli bir Kur’an okuması yapmaktan; inancımızın bizi harekete geçirmesinden; istikametin adalet, direniş, davet olmasından; iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan topluluklarla olmaktan geçtiğini söyledi.

İslami şahsiyeti tanımlarken cahil ile cahil olmayan; kendini, Rabb’ini, haddini bilen; boş ve yararsız işlerden yüz çeviren; Allah’ın rızasını, sevgisini esas alan; gündemi Vahy ile dirilten şahsiyet diyerek tanımladıktan sonra başarılı insan ile başarısız insan karşılaştırması ile sözünü bitiren Kılıç soruları cevapladı.