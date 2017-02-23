Ehliyet Sahiplerine “Trafikte Saygı Eğitimi” Verilecek
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Çalışma ile kara yolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının arttırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye “saygı eğitimi” verilmesi öngörülüyor.
Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki “adap ve trafik”, “trafikte temel değerler”, “trafikte empati ve iletişim”, “trafikte hak ihlâlleri”, “trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi” gibi temel başlıklarda ele alınacak.
Kamu Yararı Gereği Ücretsiz Düzenlenecek
Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek.
Kurslarda verilecek programın 4 saat olması planlanıyor. Bakanlık, saygı eğitimlerine ilk olarak kamu kurumlarında görev yapan sürücülerden başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulması öngörülüyor.
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