Düşünce ve Hikmet Kulübü Batman’da Kütüphane Kurdu

Haksöz Haber

Marmara Üniversitesi Düşünce ve Hikmet Kulübü “Kütüphanesiz Okul Kalmasın!” sloganı ile Batman’da kütüphanesinde kitap bulunmayan Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir kütüphane armağan etmek için geçtiğimiz nisan ayı içerisinde bir kitap toplama kampanyası başlattı.

Kampanya 7 Mayıs’a kadar devam etti.

İstanbul merkezli kitap toplayan kulüp, Malatya ve Karabük başta olmak üzere çeşitli illerden de destek buldu.

Kitapların tasnifi ve okula transferinin ardından 13 Mayıs Cumartesi günü kitaplar okul kütüphanesinin raflarında yerini aldı.

Kampanya kapsamında okul kütüphanesine iki bine yakın kitap ve yüze yakın dergi bağışlandı.