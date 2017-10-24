Doğu Guta'da Esed'in Kuşatmasına Tepki

Suriye'nin başkenti Şam'da 5 yıldan bu yana rejimin kuşatması altında yer alan Doğu Guta'da bir grup aktivist son dönemlerde gıdasızlıktan çocuk ölümlerine dikkati çekmek için ''Esed Guta'yı kuşatıyor'' eylemi başlattı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde bir grup yerel aktivist, Merce beldesinde rejim güçlerince bombalanan bölgeye giderek Esed rejime tepki gösterdi.

Aktivistler, üzerinde İngilizce ve Arapça ''Esed Guta'yı kuşatıyor'', ''Esed çocuklarımızı füze ve açlıkla öldürüyor'', ''Ey Araplar neredesiniz'' ve ''Kuşatma korkakların işidir'' yazılı dövizler taşıdı.

''Çocuklarımız gıdasızlıktan ölüyor''

Merce beldesindeki ''Esed Guta'yı kuşatıyor'' kampanyasına katılan yerel aktivist Ammar Damashy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Doğu Guta, 5 yıldır rejim güçlerinin kuşatması altında yer alıyor. Daha önce siviller rejimin kara ve hava saldırılarından yaşamlarını yitirirken şimdi çocuklarımız gıdasızlıktan ölüyor.'' dedi.

Rejim güçlerinin kontrol noktalarından Doğu Guta'ya insani yardımların girmesine izin vermediğini anımsatan Damashy, ''Bölgede her şey pahalı. Bir kilo şeker 5 bin 700 Suriye lirasından (yaklaşık 45 TL) alıcı buluyor. Bölgede un tükenme noktasına geldi. Rejim daha önceki saldırılarında ilaç depolarına saldırdığı için bölgede ilaç bulunmuyor.'' diye konuştu.

''Rejim açlıkla çocuklarımızı öldürmeye çalışıyor''

Aktivistlerin başlatığı kampanyaya destek veren Um Muhammed de ''Çocuğuma süt bulamıyorum. Silahlarla yeterince sivil öldüren rejim şimdi de açlıkla çocuklarımızı öldürmeye başladı. Guta üzerindeki kuşatma bir an önce kalkmalıdır.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de Esed rejimi ablukasındaki Doğu Guta'da gıdasızlıktan son 2 günde iki bebek yaşamını yitirdi. Elektrik ve suyun kesik olduğu Doğu Guta bölgesinde 350 binden fazla sivil, açlık ve hastalıkla mücadele ediyor.