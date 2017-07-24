“Doğu Guta’da Ateşkes Uygulanmıyor”

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde gerilimi düşürmeye yönelik bir anlaşma imzalanması için direnişçilerle mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Rusya’nın bu açıklamasının ardından Beşşar Esed güçleri de Doğu Guta’da “ateşkes” ilan edildiğini duyurmuştu.

Aynı şekilde tüm bu gelişmeler ile birlikte Rusya tarafı, Doğu Guta’da direnişçilerle “güvenli bölge” anlaşması imzalandığını da açıklamıştı.

“Esed Güçleri Saldırmaya Devam Ediyor”

Mepa News’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar, Şam’ın doğusunda bulunan bölgeye yönelik Esed güçleri tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarının devam ettiğini dile getiriyor.

Bölgedeki muhabirlerin ve aktivistlerin direnişçilerle yaptıkları görüşmelerde Esed güçlerinin hava ve kara bombardımanlarının yanında belli aralıklarla karadan ilerleme girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Bölgeden gelen görüntülerde konuşan direnişçiler, Ayn Terme, Cobar, Cisreyn ve diğer bölgelerin Esed güçleri tarafından hedef alındığı ve bölgede “ateşkese” yönelik hiçbir emarenin bulunmadığını ifade etti.

Doğu Guta'daki muhalifler ateşkes iddialarının asılsız olduğunu, bölgenin rejm güçlerince hava ve karadan hedef alındığını ifade ediyor #Şam pic.twitter.com/gjEvWxRRJU — Halid Abdurrahman (@hldabdurrahman) 23 Temmuz 2017

Halk Pazarı Hedef Alındı

Öte yandan, Doğu Guta’daki aktivistler Ayn Terme beldesine yönelik düzenlenen hava saldırısı ile iglili görüntüler servis etmeye devam ediyor.

Bugün servis edilen bir videoda savaş uçakları tarafından hedef alınan bir halk pazarının görüntüleri yer alıyor.

Yıllardır Kuşatma Altında

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, sağlanacak “ateşkesin” ardından Doğu Guta’ya ilk insani yardım konvoyunun kısa bir süre içerisinde gönderileceği ifade edilmişti.

400 binden fazla sivilin yaşadığı Doğu Guta uzun yıllardır Esed ve işbirlikçileri tarafından kuşatma altında tutuluyor.