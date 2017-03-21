Dink Cinayetine İlişkin 8 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında gazeteci Muammer Ay'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden aralarında gazeteci Muammer Ay'ın da bulunduğu 6'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcı Kökçü, Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın 20 Ocak 2007'de Samsun Otogarı'nda yakalandıktan sonra Samsun Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde gözaltında tutulduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez." sözü bulunan Türk bayrağı önünde çekilen fotoğraflar ve videoların 2007 ve 2016 yılının Eylül ayında bazı medya kuruluşlarında yayınlanmasına ilişkin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gazeteci Muammer Ay ile Murat Bayrak, Yüksel Avan, Birol Ustaoğlu, Yakup Kurtaran ve Ahmet Çetiner gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan iki şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: Yeni Şafak