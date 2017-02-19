'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?

»Ana Sayfa»Hukuk
19.02.2017 10:47
'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
Darbe gecesi "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak..." ifadelerini kullanan akademisyen Vedat Demir’e bile uğrayan ‘yüce adalet’in yüzlerce binlerce mağdura bir türlü uğramaması düşündürücü değil mi?

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin 13'ü tutuklu, toplam 45 akademisyenin yargılandığı davada 6 akademisyenin tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 7 akademisyeni ise ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tahliye etmedi. ByLock kullanıcısı olmadığı için tahliye edilenler arasında ise 15 Temmuz gecesi WhatsApp yazışmalarında "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak..." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Vedat Demir'in de bulunması dikkat çekti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan akademisyenlerle ilgili mahkeme heyeti Nükleer Tıp uzmanı Prof. Dr. Metin Halaç, psikiyatrist Prof. Dr. Lütfi İlhan Yargıç, biyokimyacı Prof. Dr. Ferah Armutçu, iletişimci Prof. Dr. Vedat Demir, tarihçi Yard.Doç. Dr. Savaş Açıkkaya ve okutman Hasan Fehmi Erol hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilenler arasında 15 Temmuz gecesi darbecilerin başarılı olmasını isteyen Prof. Dr. Vedat Demir de yer aldı.

Demir'in WhatsApp yazışmalarında "Darbe yok hocam, kötü bir müsamere... Erdoğan iç savaş istiyor", "Hocam darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak... Ben devlet anlayışına sahip askere bile razıyım" ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

Kaynak: Yeni Akit

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