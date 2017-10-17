Danıştay Saldırısı Davası Yeniden Ankara'da Görülmeye Başlandı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava, 11 yıl sonra yeniden Ankara'da görülmeye başlandı.

"Ergenekon" ana dava dosyasından ayrıldıktan sonra "yetkisizlik kararı" ile Ankara'ya gönderilen Danıştay saldırısı davası, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Süleyman Esen, Tekin Irşi, Mahmut Güzel ve Aykut Metin Şükre, sanık avukatları, saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Yücel Özbilgin'in mirasçılarının avukatı Gökhan Özbilgin ve Danıştayın avukatı katıldı.

Danıştay saldırganı Alparslan Aslan ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlantı kuruldu.

Kimlik tespiti sırasında vatandaşlık numarasının sorulması üzerine, "Bilmiyorum" diyen Alparslan Aslan, ikamet adresi, evli olup olmadığı sorularını yanıtlamadı.

Avukatların tutanağa kaydı sırasında mikrofondan ara sıra yüksek sesle bağıran Aslan'ı Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Sakin ol Alparslan, sakin ol" diye uyardı.

Bu arada Alparslan Aslan'ın müdafisinin çekildiği belirtilirken, barodan tekrar avukat istendi.

17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı.

Davanın geçmişi

Davayla ilgili ilk duruşma, 11 Ağustos 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, davada sanık Alparslan Arslan'ı, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında da ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan TCK'nın 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezalar TCK'nın 62. maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Sanık Süleyman Esen, "silahlı suç örgütünün üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, sanıklar hakkında ''patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak'', ''kişiler arasında korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak'', ''tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek'' suçlarından çeşitli hapis cezaları da verildi. Mahkeme, sanıklardan Aykut Metin Şükre, Ayhan Parlak ve Salih Kurter'in de üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlarına karar vermişti.

"Ergenekon ile birleşsin" kararı

Temyiz aşamasında Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı oy birliğiyle bozdu.

Daire, "tüm dosya kapsamına göre sanıkların mensubu bulundukları iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vasfının belirlenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan Ergenekon davası ile bu dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun iddia edilmiş olması karşısında, öncelikle davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu" yönünde karar verdi.

Karar sonrası, Danıştay saldırısı davası, Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul'a gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon ana davası ile birleşen dosyada kararını 5 Ağustos 2013'te açıkladı.

Yargıtayın bozması üzerine dava tekrar Ankara'da

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu kez Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini bozma nedeni yaparak, yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtayın bozma kararına uyan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, "terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli kasten öldürme" gibi suçlardan yargılanan tutuklu sanık Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail Sağır ve Tekin İrşi, silah temin ettikleri iddia edilen sanıklar Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Akyıldız ve Mahmut Güzel hakkındaki dosyayla ilgili görevsizlik kararı veren heyet, dosyanın yetkili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Daire, hayatını kaybeden Danıştay saldırısı sanıklarından Salih Kurter ile ilgili düşme kararını, Ankara'daki yerel mahkemeye bıraktı.

AA