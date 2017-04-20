Çin, Uygur Bölgesinde İslami Çağrışım Yapan İsimleri Yasakladı!

»Ana Sayfa»Doğu Türkistan
20.04.2017 14:17
Çin, Uygur Bölgesinde İslami Çağrışım Yapan İsimleri Yasakladı!
Komünist Çin yönetimi Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor. Çin, işgali altında tutuğu Uygur’da İslami çağrışım yapan çok sayıda ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Uygur Özerk Bölgesi özelinde alınan karara göre "Muhammed" isminin dahi kullanımının önüne geçilmek isteniyor. "Aşırılığı" önleme amaçlı alındığı ileri sürülen karara göre, aileleri tarafından ismi değiştirilmeyen Müslüman öğrencilerin okullara girişine engel olunacak.

Çinli yetkililerin Uygur bölgesindeki tüm yerleşim birimlerinde yasaklanan isimlere dair duyurular yaptığı belirtildi.

Yeni Akit’in yer verdiği habere göre, kullanımı yasak olan isimler arasında "Muhammed, Ayşe, Fatma, Hatice, Mücahid, Cihat, Talib, İmam, Muslima, Mücahit, Sümeyye, Nasrullah, Hacı, Arafat, Medine, Şemseddin, Seyfullah, Abdulaziz, Esedullah, Muhlise" gibi birçok isim bulunuyor.

Fotoğrafta yasaklanan isimlerin resmi duyuruda yer aldığı görülüyor:

 

 

Washington merkezli Uygur Amerikan Derneği başkan yardımcısı İlsat Hesen, alınan kararın "aptalca" olduğunu belirterek, Uygur Müslümanlarına yönelik asimilasyon politikasının bir örneği olduğunun altını çizdi.

"Çocuklara dini ve etnik isimlerin verilmesi basit bir insan hakkıdır" diyen Hesen, Çin anayasasında dahi bu yasağın bir dayanağının bulunmadığını ifade etti.

Hesen, Çin ve komünizm destekçisi üst düzey Uygur yetkililerinin de İslami çağrışım yapan isimler taşıdığını belirterek, Seyfeddin Azizi, İsmail Ahmet ve Nur Bekri gibi isimleri örnek verdi.

İnsan hakları grupları, Çin yönetimini Uygur bölgesinde halka karşı sert ve zalimce muamelede bulunması, evlere hukuksuz baskınlar düzenlemesi, İslami uygulamaları kısıtlaması, farklı kültür ve dillere yönelik asimilasyon politikaları nedeniyle suçluyor.

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