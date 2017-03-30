CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te

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30.03.2017 23:58
CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te
CHP'li Gürsel Tekin, referandumda hayır oylarının yüzde 63'ün altına düşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, halk oylaması çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'a gitti.

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte il başkanlığı ziyaretinde konuşan Gürsel Tekin, anayasa değişikliğinin ülke ya da halk yararına değil, 'Ankara'daki beyler' diye tanımladığı ülkeyi yönetenler için yapılmak istendiğini savundu.

Halk oylamasına sayılı gün kala 'evet' ve 'hayır' arasındaki farkın giderek açıldığını ve 'hayır' oylarının yüzde 63'ü geçtiğini savunan Tekin, şunları kaydetti: "Size bir müjdem var, sahadaki gördüğümüz manzara, çok şükür vatandaşımız ayın 16'sında destan yazacak. 'Hayır' oyları çok yüksek oranda. Öyle 3-5 puan değil çok çok yüksek oranda. 63'ün altına düşmesi mümkün değil. İnşallah umut ediyoruz ki bu son 20 günlük süre içerisinde de o yüzde 35'lik banttaki kardeşlerimizi ikna ederiz.

Sevgili AK Partili, MHP'li kardeşlerim 2010 yılında yapmış olduğunuz hatayı ancak böyle telafi edebilirsiniz."

Kaynak: Haber 7

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