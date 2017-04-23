Özgür-Der genel başkanı Rıdvan KAYA’nın konuşmacı olduğu Cemaat İçi İlişkilerde Ölçülerimiz Ve Sorumluluklarımız adlı konferans, Diyarbakır Cigerxwin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın sunucusu olan Orhan TOPDEMİR açılış konuşmasını gerçekleştirip programın akışını arz ettikten sonra program kelamların en güzeli olan Allah’ın kelamıyla başlatıldı.

Kuran tilaveti Nurullah CANPOLAT tarafından gerçekleştirildikten sonra sunumu yapmak üzere Rıdvan KAYA kürsüye davet edildi.

KAYA konuşmasında şu hususlara dikkat çekti.

- Doğru inanç ve doğru eylem bütünlüğünden yolan çıkan KAYA, inancımızın bir gereği olarak Rabbimizin emrettiği ve çizdiği sınırlar içindeki bir hayat tarzını benimsememiz gerektiğine dikkat çektikten sonra doğru bir inanç ve doğru eylem bütünlüğünü korumak adına sürekli sorulması gereken ‘biz kimiz?’ sorusuna karşın içe dönük bir kimlik tespiti yapmak durumunda olduğumuzu aktardı.

- Modern çağın bir dayatma haline getirdiği bireycilik anlayışının esiri olunmaması gerektiğini aksine dinimizin bir gereği olan cem olma, cemaat olma olgularına sımsıkı bağlanmamız gerektiğine vurgu yaptı.

- Cemaat olmanın bir fedakarlık gerektirdiğini ve ancak fedakarlıklarla cemaat olmayı başarabileceğimize değindi.

- Cemaat bireylerinin arasındaki bağı, doğru bir üslup ile kuvvetlendirebileceğimize inandığını ifade etti.

- Cemaat içi bireylerde kopmalardan uzak kalınması gerektiğine, hayırlı bir işi ancak daha hayırlı bir iş için bırakması gerektiğine, gevşemeyi gerektirecek kopmalardan kaçınılması gerektiğine inandığını belirterek bu hususlara vurgularda bulundu.

- Cemaat işleyişinde kararların, Rabbimizin üzerimize gerekli kıldığı istişare ile alınmasının önem ve hikmetine örneklendirmeler yaparak değindi.

Cemaat içi doğabilecek sıkıntı ve problemlere karşı ancak güzel bir sabır tavrı sergileyerek çözüm üretebileceğimize, bu sıkıntıların üstesinden ancak sabırla gelinebileceğini ifade etti.

Son olarak cemaat binasının ancak sağlam bir iman kardeşliği üzerine inşa edilebileceğini , ancak bu hal ile sarsılmaz bir kitle hareketine kavuşabileceğimize de değindikten sonra program soru cevap faslı ile sona erdirildi.

Haber: İbrahim BAL / Fotoğraf: Ömer AYKANAT