Çavuşoğlu’ndan Arakanlılar İçin “Duyarlılık” Çağrısı!

30 yıldır devam eden ve son günlerde Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamlardan sonra tekrar gündeme oturan Arakan’daki zulümle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Arakan’daki Müslümanlar için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin yaşananlarla ilgili üzerine düşeni yapacağını belirtti.

“Artık Köklü Bir Çözüm Bulunması Lazım”

Çavuşoğlu, Arakan’da yaşananları “zulüm ve insanlık dışı muamele” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Oradaki ırkçı gruplar arasında dini liderler var. Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Tüm dünyanın bu konuya duyarlı olması lazım. İslam dünyasının da duyarlı olması lazım. Bu konuda sessiz kalmayalım. Gerekli uyarıları da yapalım. Bütün kurumlar somut adım atmalı ki oradaki arkadaşlarımız artık sorun yaşamasın. Myanmar yönetiminin de orada gerekli adımları atması gerekiyor.”

Diplomasi Trafiği

Çavuşoğlu, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın süreçle ilgili uluslararası temaslarda bulunacağını, Ankara’nın da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Güvenlik Konseyi üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile temasa geçtiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Myanmar’daki operasyonları kınadıklarını ve bunların “ciddi bir insani krize” sebebiyet vermesinden “derin endişe” duyulduğu belirtilmişti.