Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü

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10.01.2017 22:30
Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye’deki gelişmeler ile Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede Çavuşoğlu ile Lavrov, Suriye’deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ile Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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