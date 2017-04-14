Bylock Mağduru Uğur Dursun'lara Adalet ve Özgürlük!
Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden programında Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken FETÖ ile ilişkilendirilerek tutuklanan Uğur Dursun’un şahsında mağdurlara özgürlük talep etti.
Uğur Dursun’un FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığına şahit olduklarını belirten Bahadır Kurbanoğlu, 4 yıldır iştirak ettiği Sarıyer Özgür-Der’deki haftalık çalışmalardan da kendisini yakinen tanıdıklarını söyledi.
Uğur Dursun’un ayrıca 1996’dan bu yana AKABE camiasının içerisinde bulunan bir şahsiyet olduğunu belirten Bahadır Kurbanoğlu, son olarak Uğur Dursun olayında görüldüğü gibi FETÖ soruşturmalarının mağdurlar ve mağduriyetler üretmeye devam ettiğini kaydetti.
Etiketler: Sözü Esirgemeden, Uğur Dursun, Bahadır Kurbanoğlu
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