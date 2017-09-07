Bu İddialar Doğru mu?

Konuyla ilgili Muslimport.com sitesinde Mücahit Taş imzasıyla yer verilen haber şöyle:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'nın Arakanlı Müslümanlar için gönderdiği yardımları katliamın sorumlusu olan Myanmar hükümetine teslim etmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye, dünyanın gözü önünde katil Myanmar hükümeti tarafından zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlara yapılanlara sessiz kalmadı. Katliamı durdurmak için ilk andan itibaren Türkiye merkezli birçok sivil toplum kuruluşu seferber oldu.

Bölgedeki insani kriz büyürken Myanmar hükümeti, Arakan'ın kuzeyindeki bölgelerde Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyet göstermesine izin vermiyor. Daha önce Dünya Gıda Programı, Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son olarak Myanmar lideri San Su Çin ile görüşmesinin ardından bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak TİKA'nın girmesine izin verilmişti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terörü de, masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını söylemiş, yaşananların ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekmişti.

İlk Ulaşan Yardımlar Myanmar Hükümetine Teslim Edildi

Bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak TİKA'nın girmesine izin verildiği haberlerinin ardından bugün Myanmarlı kaynaklardan alınan bilgilere göre bölgeye ilk ulaşan yardımların Rakhayn eyaleti hükümet konağında düzenlenen törenle Myanmar hükümeti yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. Myanmarlı yetkililerin yardımları Arakanlı Müslümanlara ulaştırıp ulaştırmayacağı konusu bir muamma olarak ortada duruyor.

Yardım malzemeleri, bin tonluk yardım pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemelerinden oluşuyor.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yardımların Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar ordusuna ait askeri helikopterlerle gereken noktalara ulaştırılacağını kaydetti.

Yardımların bölgede dağıtılması halinde toplamda 100 bin aileye, başka bir deyişle 500 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.