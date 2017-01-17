Boşnakça, Gelecek Yıl Seçmeli Ders Olacak
Türkiye'de Boşnakça'nın seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin, Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda ilk dersin de verildiği toplantı düzenlendi.
Toplantıya katılan Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı Elvira Dilberovic, ortaokul öğrencilerine yaklaşık 30 dakika Boşnakça ders verdi.
Dilberovic, daha sonra anadillerin seçmeli ders olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadillerin seçmeli ders olmasında çok fazla gerekçe olduğunu belirten Dilberovic, şöyle devam etti:
"Başka bir ülkede kendi dilini okumamanın ne demek olduğunu biliyorum. Size ait bir şeylerin kaybolduğunu hissediyorsunuz. İlk kez Bayrampaşa Belediyesine geldiğimde orada doğal ve spontane vakit geçirdim. Orada bir dede, 'Torunumla konuşamıyorum.' dedi. O beni çok etkiledi. Türklerin Bosna'da Türkçe için neler yaptığını görünce çok etkilendim. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Ülke annedir, dil de ülkenin bir parçasıdır. Bir halkın ruhuna varmak isterseniz, onun dilini öğrenmeniz gerekir. Bu şekilde iki ülkenin ruhunu birleştirmiş olacağımızı düşündüm."
Projenin kendi bakanlığı dönemine denk gelmesinden çok mutlu olduğunu aktaran Dilberovic, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve çalışma arkadaşlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.
İŞBİRLİĞİNE DEVAM
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Türkiye'de yaşayan 7 dilin müfredatta yer aldığını belirterek, "Hem Milli Eğitim Bakanlığının protokolü hem de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kardeş okul projesiyle Türkçe, Bosna Hersek'te seçmeli ders olarak tercih edilmeye başlanmıştı. 83 okul Türkçe eğitimi vermekteydi. Bugün bakanımızın gelmesiyle 53 okul daha Türkçe eğitimine başlamış olacak. İki kez çeşitli programlar vesilesiyle Bosna'ya gittim. Bakanımızla toplantılarımız oldu. Türkçe'nin Bosna'da seçmeli ders olarak okutulması konusunda gayretlerini gördük." diye konuştu.
Boşnakça'nın yanı sıra Arnavutça'nın da yaşayan diller kapsamına alındığı bilgisini veren Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Arnavutça da seçmeli ders olarak gelecek yıldan itibaren müfredatımıza girmiş oldu. Okulumuzda ilk dersimizi de sayın Bakanımız vermiş oldu. Bu konuda yapılacak şeyler var. Ders kitapları ve diğer konularda iki ülke güzel bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çok aktif. Binlerce Boşnak öğrenci Türkçe'yi yabancı dil olarak seçtiği için İstanbul'a getirildi. Hem pratik yaptılar, hem de akrabalarının yaşadığı ülkemizi burada görmüş oldular. Burada da seçmeli ders olarak Boşnakça'yı tercih eden öğrencilerimiz Bosna Hersek'e gidecek. Bayrampaşa Belediye Başkanı da çok destek veriyor."
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise bugün verilen ilk dersle imzalanan protokol sonrası yeni bir evreye geçtiklerine işaret ederek, "Sizlerin huzurunuzda ve tanıklığınızda başlamış olduk. Hem sizlere ve hem de sayın Dilberovic'e 'Hoşgeldiniz.' diyorum. Bu faaliyetin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Toplantıya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ve vatandaşlar katıldı.
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