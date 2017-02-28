Bosna Hersek'te "Soykırım Davası" Tartışmaları
Bosna Hersek'in, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Sırbistan'a karşı soykırım davasını yeniden açmasının ardından ülkedeki Sırp ve Boşnak kesimler arasındaki tartışmalar devam ediyor.
Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, entite meclisinde yaptığı konuşmada, Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılmasını "Bosna Hersek'e yapılan en ağır saldırı" olarak nitelendirdi.
Soykırım davasının yeniden açılmasının "yalan ve içi boş" olduğunu ileri süren Dodik, bu durumun, Boşnak lider Bakir İzetbegovic'in aldığı bir dizi yanlış karar sonucu oluşmuş büyük bir kriz olduğunu savundu.
Ülkedeki Boşnak ve Sırp siyasiler arasındaki soykırım davasına ilişkin gerginlik devam ederken, Hırvat liderlerin "çekimser" açıklamaları da dikkat çekiyor.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Dragan Covic, gazetecilere yaptığı açıklamada, soykırım davasının yeniden açılmasına Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin oy birliği ile karar verilmesi gerektiğini söyledi.
Öte yandan, ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapılan yazılı açıklamada, meselenin ülkede politize edilmesine son verilmesi çağrısında bulunuldu.
Uluslararası Adalet Divanı'na resmen başvuru yapıldığı ve artık bu meselenin hukuki bir mesele olduğu belirtilen açıklamada, başvuru noktasındaki nihai kararı Lahey'deki mahkemenin vereceği kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması halinde 10 yıl içinde davanın yeniden açılması hakkı tanımıştı.
Bosna Hersek, geçen perşembe Uluslararası Adalet Divanına soykırım davasının yeniden açılması için resmen başvurmuştu.
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