BM’den Suriye’de “Çatışmasızlık Bölgeleri” Projesine Yeşil Işık

Cenevre'de açıklamalarda bulunan de Mistura, "Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran tarafından imzalanan memorandum doğrultusunda Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulması halinde, bunun en az 2.6 milyon kişi için olumlu etkisi olacak" dedi.

Suriye'deki ateşkesin garantörü olan Rusya, Türkiye ve İran, dün Suriye'de güvenli bölgeler kurulmasına ilişkin memorandumu imzalamıştı.

Anlaşmaya Suriye’de 4 “çatışmasızlık bölgesi” ve bu bölgeler içinde çok sayıda “güvenlikli bölge” oluşturulmasını öngörüyor.