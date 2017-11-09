BM: Doğu Guta Felaketi Yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin başkenti Şam'da gerginliği azaltma bölgesindeki Doğu Guta'da insani durumun "tam bir felaket" olduğunu vurgulayarak, "Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen bugün bundan bahsetmemiz mümkün değil. Astana anlaşmalarına taraf olan ülkelere burada sükuneti yeniden sağlamaya davet ediyorum." dedi.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının büyük bölümünü Beşşar Esed rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'ki insani duruma ayıran Egeland, kuşatma altındaki kentte hala 400 bin sivilin yaşadığını belirtti.

Egeland, kentteki sivillere insani yardım sevkiyatlarının engellendiğine dikkati çekti.

Doğu Guta'ya erişim izinlerinin olmadığını anlatan Egeland, yüzlerce hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 sivilin tahliye edilmediği için yaşamını yitirdiğini vurguladı. Egeland, bu hastalardan 18'i çocuk olmak üzere 29'unun hayati riski bulunduğu bilgisini paylaştı.

Egeland, "Doğu Guta'da son 10 gün gerçekten çok kötü geçti. Kentteki okulların tamamı kapandı. 400 bin nüfusun 200 bini çocuk ve okula gidemiyor." diye konuştu.

Suriye'de hala 400-500 bin arası sivilin kuşatma bölgelerinde yaşadığını dile getiren Egeland, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana en çetin kışın yaşanacağı uyarısında bulundu.

AA