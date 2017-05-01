“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Adalet Yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’da Jamia Millia İslamia Üniversitesi’nce kendisine verilecek fahri doktora törenine katıldı.

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde adalet var mı? Asla böyle bir şey yok. Erdoğan bunu söylediği zaman sert oluyor, sevilmez oluyor. Tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Biz, dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter.” dedi.

“Milyona yakın insanı öldüren, bir devlet terörü estiren katil Esed hâlâ Suriye’nin başında durabiliyorsa, bu Birleşmiş Milletler’e rağmen, artık söylenecek söz kalmamıştır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hâlâ Suriyeliler bombalanmaya devam etse, biz kapımızı yine kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara, o kimyasal silahlardan kaçan insanlara, o konvansiyonel silahlardan kaçan insanlara eğer kapılarımızı kapatırsak biz de zalimlerden olmaz mıyız? Zulme rıza zulümdür.”