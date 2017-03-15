Birilerini Paçamıza Saldırtan ‘Tahrikçi’ler, Kimler?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
15.03.2017 06:28
Birilerini Paçamıza Saldırtan ‘Tahrikçi’ler, Kimler?
​​​​​​​İslam düşmanlığı temelinde yapılan siyaset eğiliminin, siyaset sahnesine bu anlayışla çıkıp Amerikan Başkanlığı’nı kazanan Trump’tan sonra, Avrupa’da da ivme kazandığı ortada.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Hollanda, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Belçika.. Bunlar Almanya’nın komşusu olan ülkeler ve her birisi de, az ya da çok, Almanya’nın manyetik çekim alanı içindeler.. Bu ülkeler ekonomik açıdan güçlü olsalar bile, Avrupa’daki daha güçlü ülkeler yanında ‘küçük’ olduklarını kendileri de biliyorlar.

Yine de, günümüzde ülkelerin güçlerini nüfus çokluğu veya yüzölçümüyle tartmak büyük yanlışlık olur. Bugün dünyada nüfusları 1-2 milyon civarında ama uluslararası hukuk açısından devlet statüsünde en az 30-35 ülke var.

Bu bakımdan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Hollanda’nın barbarlığına kızgınlığını dile getirirken ‘Bu Hollanda bizim kürdan cebimiz gibi, 41 bin km. karelik küçücük bir ülke..’ demesi hoş değildi. O küçücük ülke seni kendisiyle uğraştırabiliyor, işte.. Yani, ‘Onları dünyaya rezil ederiz..’ gibi beyanların da bir karşılığı yoktur. Nitekim hemen bütün Kara Avrupası Hollanda’nın barbarlığına destek veriyor. Bu barbarlık karşısında ağabey pozuna bürünen Rusya gibi bazı ülkelerin, 'Konu büyütülmemeli ve dialog yoluyla halledilmeli..' gibi nasihatleri de, özü itibariyle o barbarlıkları zımnen kabul mânâsında..

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