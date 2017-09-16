Beyaz Saray’dan IKBY’ye “Referandumu İptal Edin” Çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapma kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) ay sonunda bir referandum yapma niyetini desteklememektedir. ABD, IKBY liderlerine, bu referandumun IŞİD’le mücadele ve kurtarılan bölgelerde istikrarı sağlama çabalarında dikkat dağıtacağını birçok kez vurgulamıştır.” ifadelerine yer verildi.

“Referandum İptal Edilsin”

Sanders’ın açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

“Tartışmalı bölgelerde bu referandumu yapmak, açık bir şekilde provokatif ve istikrarsızlaştırıcıdır. Bu sebeple IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD bu çabayı kolaylaştırıcı rol oynayacaktır.”

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“Ertelensin” Pozisyonundan “İptal Edilsin” Noktasına

ABD yönetimi, uzunca bir süredir referandumun ertelenmesine ilişkin talebini dile getirirken, Beyaz Saray’ın ilk kez referandumun iptal edilmesi için çağrıda bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, önceki gün Irak’ın Süleymaniye kentinde IKBY yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 25 Eylül’de yapılmak istenen referandumun IKBY Meclisi tarafından ertelenmesini talep etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da ağustos ayında IKBY Başkanı Mesut Barzani’den referandumun ertelenmesini istemiş, bu talep ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da birçok basın brifinginde gündeme getirilmişti.