Belarus’ta Binlerce Kişi Hükümetin Vergi Yasasını Protesto Etti
Hükümetin yarı zamanlı çalışanlar için getirdiği vergi yasasını protesto etmek için Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi hükümetten “sosyal parazitlere karşı kanun” olarak da anılan yasayı geri çekmesini istedi.
“Sahip Olmadığım Bir Gelirin Bir Kısmını Ödemek Zorundayım”
Euro News’ta yer alan habere göre, söz konusu yasadan etkilenen bir vatandaş şunları dile getirdi:
“Bu tam bir çılgınlık. Saçma. Ben yapabileceğim hâlde elimden geldiğince işsizlik yardımı almadan idâre ettim. Böylece hükümeti bir nevi zarar etmekten kurtardım. Şimdi ise bu yeni kararnameyle yasa kapsamına giriyorum. Yani hükümete sahip olmadığım bir gelirin bir kısımını ödemek zorundayım.”
“İleride Ben de Onların Yerinde Olabilirim”
Yasadan etkilenmediği hâlde etkilenenlerle dayanışma içerisinde olmak için eyleme katılan bir vatandaş da şunları söyledi:
“Ben bu yasa kapsamına girmiyorum. Fakat ileride ben de onların yerinde olabilirim. Bu yüzden yarı zamanlı çalışan insanlarla dayanışma içinde olmamız gerekli.”
250 Dolara Yakın Bir Vergi
Protestocuların “feodal sisteme dönüş” olarak nitelendirdiği yasayla birlikte hükümet, yılda 183 günden az çalışanlardan 250 dolara yakın vergi ödemelerini istiyor.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- “Aşılarla İlgili Gerçeği Yazana 100 Bin Dolar Ödül Teklifi”
- Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!
- Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
- Erdoğan: 'El-Bab Temizlendikten Sonra Hedef Münbiç’tir'
- Ortadoğu’nun Genel Siyasi Manzarası
- Sakarya Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Tutuklandı
- Trafik Sigortasında Tek Fiyat Harekatı
- Viranşehir’deki Saldırıyla İlgili 26 Gözaltı
- Paris'te Mülteciler Girmesin Diye Alanı Kayalarla Doldurdular!
- Elektrik Şarjı da Wifi Gibi Kablosuz Olacak
- Taksim Caminin 2018 Yılının Ramazan Ayında Açılması Planlanıyor
- Kurtulmuş: Diktatörlük Diyenler 104. Maddeye Baksın
- Taksim Caminin 2018 Yılının Ramazan Ayında Açılması Planlanıyor
- Antalyalı STK’lar: KHK Kararları Suçsuz İnsanları Mağdur Etmesin!
- Türkiye’de Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı!
- Ortadoğu’nun Genel Siyasi Manzarası
- Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
- Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!
- Bombardımanda İki Bacağını Kaybeden Çocuğun Feryadı Yürek Dağladı
- Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İHH Sahip Çıktı
- “Açığa Alma” ve “İhraçlar”a Dair KHK’lar Yeniden Değerlendirilmeli
- Evlilik Programlarına Verilen Cezalar 11,2 Milyon Lirayı Aştı!
- “Ahiret Faturası”
- Hangisi İran’ı Daha Doğru Tanımlıyor; Şii Mezhepçiliği mi, Pers Milliyetçiliği mi?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim