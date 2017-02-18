Belarus’ta Binlerce Kişi Hükümetin Vergi Yasasını Protesto Etti

Belarus’ta binlerce kişi hükümetin yarı zamanlı çalışanlar için getirdiği vergi yasasını protesto etmek için sokağa indi.

Hükümetin yarı zamanlı çalışanlar için getirdiği vergi yasasını protesto etmek için Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi hükümetten “sosyal parazitlere karşı kanun” olarak da anılan yasayı geri çekmesini istedi.

“Sahip Olmadığım Bir Gelirin Bir Kısmını Ödemek Zorundayım”

Euro News’ta yer alan habere göre, söz konusu yasadan etkilenen bir vatandaş şunları dile getirdi:

“Bu tam bir çılgınlık. Saçma. Ben yapabileceğim hâlde elimden geldiğince işsizlik yardımı almadan idâre ettim. Böylece hükümeti bir nevi zarar etmekten kurtardım. Şimdi ise bu yeni kararnameyle yasa kapsamına giriyorum. Yani hükümete sahip olmadığım bir gelirin bir kısımını ödemek zorundayım.”

“İleride Ben de Onların Yerinde Olabilirim”

Yasadan etkilenmediği hâlde etkilenenlerle dayanışma içerisinde olmak için eyleme katılan bir vatandaş da şunları söyledi:

“Ben bu yasa kapsamına girmiyorum. Fakat ileride ben de onların yerinde olabilirim. Bu yüzden yarı zamanlı çalışan insanlarla dayanışma içinde olmamız gerekli.”

250 Dolara Yakın Bir Vergi

Protestocuların “feodal sisteme dönüş” olarak nitelendirdiği yasayla birlikte hükümet, yılda 183 günden az çalışanlardan 250 dolara yakın vergi ödemelerini istiyor.