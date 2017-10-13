Batman’da Ortaöğretim Öğrencileri Topluca Sabah Namazı Kıldı

Meryem Beyza Sevim / Haksöz-Haber

Öğrencilerin yanında okul müdürleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerin yan ısıra Memur-Sen başkanı Mehmet Ergin, İlim Yayma Cemiyeti başkanı Davut Okçu, Özgür-Der yönetiminden Şefik Sevim de gençlere eşlik ettiler.

Sabah namazını İl Müftü Yardımcısı kıldırdı. Namaz akabindeki salavat ve telbiye tekbirlerinden sonra Batman Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Davut Okçu kulluk, asabiyetçilik, ümmet, tevhid gibi kavramlar üzerinden bir sunum yaptı. Namazdan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri gelen öğrenci ve misafirlere çorba ikram ettiler. Ardından öğrenciler otobüslerle okullarına gönderildi.

Bu uygulamanın Batman’da bir ilk olması açısından öğrenciler tarafından çok anlamlı bulundu.