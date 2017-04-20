Başsayfaya Yansıyan Acziyet!  

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20.04.2017 14:24
Başsayfaya Yansıyan Acziyet!  
Sabah gazetesinin dünkü başsayfası iktidar medyasının küresel güçlere yönelik kof kabadayılığının altında yatan acziyet duygusunun resmi gibiydi! 

HAKSÖZ-HABER

ABD’nin ırkçılığı ve dengesizliğiyle maruf başkanı Trump’ın Erdoğan’ı referandum vesilesiyle aramasının Türkiye’de iktidar çevrelerinin ne kadar sevindirdiği anlaşılmakta. Daha sonra Beyaz Saray sözcüsünün birtakım gevelemeleriyle garip bir hale soktuğu tebrik olayının hiçbir önemi ve anlamı olmadığını söyleyecek değiliz elbette ama Trump’ı müttefik görünümü altında adeta bir kurtarıcı gibi resmetmek hiç de adil ve kimlikli bir tutumun göstergesi gibi okunamaz!

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