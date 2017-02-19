Başbakan Yıldırım, Barzani'yle Görüştü

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19.02.2017 14:39
Başbakan Yıldırım, Barzani'yle Görüştü
Başbakan Yıldırım, Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yle görüştü.

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yle bir araya geldi.

Münih'teki bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da yer aldı.

Kaynak: Al Jazeera, AA

 

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