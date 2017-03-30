Bağdat'ta Bombalı Saldırı: 15 Ölü, 26 Yaralı

»Ana Sayfa»Irak
30.03.2017 07:53
Bağdat'ta Bombalı Saldırı: 15 Ölü, 26 Yaralı
Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın güney girişinde bulunan kontrol noktasında bomba yüklü tankerin patlatılması sonucu 15 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Saldırının düzenlendiği bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik zafiyetinin bulunduğu Bağdat, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.

AA

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