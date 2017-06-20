“BAE, Rusya’dan Savaş Uçağı Almak İstiyor”

Fransa’daki Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı’na katılan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya’dan onlarca Su-35 savaş uçağı almak istediğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Şugayev, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin Su-35 alma niyetini teyit ediyorum. Söz konusu olan niyet, onlarca uçağı kapsıyor.” dedi.

Şugayev, bu konuda Rusya ve BAE arasında hükümetler arası anlaşmanın mevcut olduğunu hatırlattı.