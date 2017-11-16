Atatürkçülük mü Muhafazakarlaşacak, Muhafazakarlık mı Atatürkçüleşecek?

Programda aşağıdaki sorular masaya yatırılarak analiz edildi.:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim ve 10 Kasım vesilesiyle yayınladığı mesajlarla Atatürk ve Atatürkçülük üzerinden Türkiye siyasetine yeni bir rota mı belirliyor?

Atatürk ve Atatürkçülüğün ortak değer olarak tanımlanması, daha bir yoğunlaştırılan Anıtkabir ziyaretleri, İmam Hatip Liselerinde başörtülü kız öğrencilerle Atatürkçülük mizansenlerinin tertipletilmesi nasıl bir çözüm arayışını işaretliyor?

Atatürk’ü Atatürkçülükten, Mustafa Kemal’i Kemalizm’den ve bütün bunları askeri vesayet ve bürokratik oligarşi geleneğinden ayrıştırmak nasıl mümkün olabilir?

Resmi Tarih ve Resmi İdeolojiyi muhafazakâr ve dindar perspektifle topluma takdim etme girişimleri siyasetin önünü açar mı, toplum ve kültürün gelişimini sağlar mı?