Astana’daki Suriye Konulu Toplantı Başladı!
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 3. tur görüşmeler başladı. Toplantının ağırlıklı gündemini, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde, Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesi oluşturuyor.
AA’da yer alan habere göre, Beşşar Esed rejimi, muhaliflerin bazıları, Türkiye, Rusya, İran ve ABD’nin heyetleri ön görüşmelerin ardından ana toplantıya geçti.
Ağırlıklı Olarak Ateşkes Ele Alınacak
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, 6 Şubat’ta düzenlenen teknik toplantının “yapıcı” olduğunu belirterek, “Bu toplantının da verimli olacağına inanıyoruz. Ateşkesin uygulanması ve Suriye’de barışa doğru gidilmesi için adım atılacağından eminiz.” ifadelerini kullandı.
Ağırlıklı olarak ateşkesin ele alınacağı toplantının sonunda basın açıklaması yapılması bekleniyor.
Önceki Toplantılar
Astana’daki toplantıların ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak’ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran’ın da dâhil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.
6 Şubat’taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.
Ateşkes İhlâlleri
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya desteki Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
- Erdoğan: Tünelin Ucunda Işık Göründü
- 'İç Savaşa Hazırlanın' Diyen AK Partilinin İstifası İstendi
- Ahraru’ş-Şam İdlib’deki Üslerini Terk Etti!
- Tarihin Penceresinden Emperyalist Rusya’nın Kürt Kartı
- "El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var"
- İsveç'te Sığınmacı Çocukların Toplu İntihar Çağrısı
- “Sudan’da 5 Yaşın Altındaki 2 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor”
- Dera’da 6 Yıl Sonra İlk Kez Ezan Okundu!
- Sela Okuyan İmama Saldıranlara Ceza
- HDP'li Ferhat Encü İçin Tahliye Kararı
- Yemen’de İnsani Kriz Büyüyor!
- IŞİD Hücresi Liva El-Aksa, 150’den Fazla Esir Direnişçiyi İnfaz Etti
- Tarihin Penceresinden Emperyalist Rusya’nın Kürt Kartı
- HDP'li Ferhat Encü İçin Tahliye Kararı
- "El Bab Operasyonu Bitti; Sırada Rakka ve Münbiç Var"
- 'İç Savaşa Hazırlanın' Diyen AK Partilinin İstifası İstendi
- Batıda Sağın Yükselişi ve İslam Dünyasının Geleceği
- Duran Kalkan'dan #Hayır Cephesine Öğütler!
- İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerinden Rahatsız Oldu
- Yine Şortla, Mini Etekle Başörtüsünü Eşitleme Densizliği!
- HÜDA PAR Referandum Kararını Açıkladı
- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Esed’çi Hüsnü Mahalli ile Görüştü!
- İsrail Gizli Servisi Şin Bet'ten Basketbol Takımına Türkiye Yasağı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim