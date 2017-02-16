Astana’daki Suriye Konulu Toplantı Başladı!

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye ilgili 3. tur görüşmelerinin başladığı bildirildi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 3. tur görüşmeler başladı. Toplantının ağırlıklı gündemini, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde, Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesi oluşturuyor.

AA’da yer alan habere göre, Beşşar Esed rejimi, muhaliflerin bazıları, Türkiye, Rusya, İran ve ABD’nin heyetleri ön görüşmelerin ardından ana toplantıya geçti.

Ağırlıklı Olarak Ateşkes Ele Alınacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, 6 Şubat’ta düzenlenen teknik toplantının “yapıcı” olduğunu belirterek, “Bu toplantının da verimli olacağına inanıyoruz. Ateşkesin uygulanması ve Suriye’de barışa doğru gidilmesi için adım atılacağından eminiz.” ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak ateşkesin ele alınacağı toplantının sonunda basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Önceki Toplantılar

Astana’daki toplantıların ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak’ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran’ın da dâhil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat’taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya desteki Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.