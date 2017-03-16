Astana Tiyatrosunda Son Komiklik: İran da Ateşkese Garantör Olmuş!

Suriye sorununa güya çözüm arama adına Astana'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Suriye’de sistematik işgal ve katliam politikası yürüten İran'ın da ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantı sona erdi. Taraflar, İran'ın da Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaştı.

Kazakistan Dışişleri Bakancı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, Rixos Otel'de; Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Astana 3 toplantısının kapanış bildirisini okudu.

Kamaldinov, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildiğini duyurdu.

Astana toplantılarının Cenevre'deki siyasi süreci destekleyecek şekilde devam edeceğini vurgulayan Kamaldinov, Astana 4 toplantısının 3-4 Mayıs'ta yapılacağını, Tahran'da da 17-19 Nisan'da hazırlık toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Suriyeli muhalifler, Rusya garantörlüğündeki rejim güçlerinin yoğun ateşkes ihlallerinin sürmesi üzerine Astana 3 toplantısına katılmama kararı almıştı. Dün akşam saatlerinde ise muhalifler Astana'ya küçük bir heyet göndermeye karar verdiler.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan sözde ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. Sözde ateşkese rağmen Esed rejimi ve destekçileri muhaliflerin elindeki bölgeleri havan vurmayı sürdürdüler.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde bir toplantı düzenlenmişti. Ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı. 6 Şubat'ta yalnızca garantör ülkelerin katıldığı toplantıda izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmış, Astana 2 toplantısı ise 15-16 Şubat'ta düzenlenmişti..