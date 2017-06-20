“Astana Görüşmeleri 4-5 Temmuz’da Yapılacak”

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamada, “Netleştirilen bilgiye göre, şu an için Astana’daki Suriye görüşmelerinin 4-5 Temmuz’da yapılması planlanıyor.” dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ofisi de Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin, Astana görüşmelerinin ardından 10 Temmuz’da yapılacağını doğruladı.

Kaynak: Sputnik