“Astana Görüşmeleri 4-5 Temmuz’da Yapılacak”
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin yeni turunun 4-5 Temmuz’da yapılmasının planlandığını doğruladı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklamada, “Netleştirilen bilgiye göre, şu an için Astana’daki Suriye görüşmelerinin 4-5 Temmuz’da yapılması planlanıyor.” dendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ofisi de Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin, Astana görüşmelerinin ardından 10 Temmuz’da yapılacağını doğruladı.
Kaynak: Sputnik
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