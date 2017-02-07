Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Kişi Tutuklandı
Antalya’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen birisi müezzin ve ebenin de arasında bulunduğu 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.
AA’da yer alan habere göre, zanlılardan 7’si “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenmişti.
Etiketler: antalya, fetö, gülen örgütü, tutuklama
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Kişi TutuklandıAntalya’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen birisi müezzin ve ebenin de arasında bulunduğu 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Özel Kuvvetler Darbe Davası BaşladıÖzel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 21'i tutuklu 6'sı tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı.
“Silah Bırakın” Talimatına 45 Yıla Kadar Hapis İstemiErzurum’da, darbe kalkışması sırasında, silahlanan polislere “silah bırakın” talimatı verdiği öne sürülen İspir ilçesinin eski emniyet âmiri Mustafa Dutak hakkında, 30 yıldan 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi YakalandıEdirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.
7’si General 149 Asker Firari DurumdaMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7'si general 149 askerin firari durumda olduğunu açıkladı.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
- Savaş Riyad'a Dayandı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti
- HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
- İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
- ABD'li 97 Şirketten Trump'ın Vize Yasağına Karşı Ortak Bildiri
- ABD Adalet Bakanlığı Tekrar Vize Yasağı İstedi
- Arakanlı Müslümanların Yaşadığı Zulüm BM Raporunda
- Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
- CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?
- Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi
- "Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”
- Bu Nasıl Bir Çelişki: 180 Pilot İtirafçı Olup, Görevine Döndü
- PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim