Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Kişi Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
07.02.2017 12:20
Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Kişi Tutuklandı
Antalya’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen birisi müezzin ve ebenin de arasında bulunduğu 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, zanlılardan 7’si “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenmişti.

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