Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama

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23.01.2017 19:41
Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama
Ankara’da yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün emniyet imamları olduğu belirtilen kişilerin de bulunduğu çoğu polis 15 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürtülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün emniyet imamları olduğu belirtilen kişilerin de bulunduğu çoğu polis 15 kişi tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirilen 17 kişi, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, “tutuklanma” talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden, aralarında örgütün emniyet imamları olduğu belirtilen kişilerin de bulunduğu 15’i tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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