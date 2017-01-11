Anayasa: Toplum Sözleşmesi mi Yoksa İktidar Şemsiyesi mi?

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11.01.2017 20:00
Anayasa: Toplum Sözleşmesi mi Yoksa İktidar Şemsiyesi mi?
Toplum sözleşmesi olarak tarif edilen bu metin, toplumun tüm kesimlerini dikkate almalı bu doğru ancak ceberrut bir şekilde mevcud düzeni savunanlar, bir değer değil vesayet sistemi özlemi içerisindeler!

Sinan Ön’ün yorumu:

Türkiye siyasal geleneğinde en tartışmalı konulardan birisi olmuştur, anayasa! Kavram; devletin temel organlarının kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenleyen, devlet-birey ilişkileri ile temel hak ve özgürlükleri belirleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Bugün asıl çalışma, temel hak ve özgürlükleri tüm topluma yayma çabası olmalıyken, tartışmaların devletin temel organlarının işleyişi üzerinde yoğunlaşması, geldiğimiz noktada nasıl bir anayasal tecrübemizin olduğunu bizlere göstermekte. Bekir Bozdağ’ın “dönmeyi” ifade ettiği bu tecrübeyi irdelemeye çalışalım inşaallah..

20 ocak 1921’de Cumhuriyet’in ilk anayasası BMM’de kabul edilir. “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” adı verilen ve 23 madde ile bir ayrık maddeden oluşan bu anayasa, kısa ve öz hükümlerden oluşan, temel esasları belirledikten sonra detayları yasama organına bırakan, “Çerçeve anayasa” niteliğindedir.

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