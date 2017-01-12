Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. Maddesi 343 evet oyu ile kabul edildi. CHP ve HDP'nin katılmadığı oylamada 7 ret oyu kullanıldı.

5. madde ile TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.