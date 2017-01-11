Anayasa Değişiklik Paketinin 2. Maddesi de Kabul Edildi

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11.01.2017 03:36
Anayasa Değişiklik Paketinin 2. Maddesi de Kabul Edildi
TBMM’de oylanan anayasa değişiklik paketinin 2. Maddesi kabul edildi.

TBMM’de oylanan 18 maddelik anayasa değişiklik maddesinin 2. Maddesi 343 evet ile kabul edildi.

2. madde milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

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