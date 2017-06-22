Aklınızdan Bile Geçirmeyin!

Haksöz Haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

Bu arada Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak da şu çarpıcı sözleri sarf etti:

“Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün’ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler.”

Suriye’de bugüne kadar başarılı bir siyaset yürütememekle suçlanan Türkiye’nin başarısızlıktan öte ihanetle suçlanmasına kapı aralayacak bu sözler neyin habercisi, yapılmak istenen tam olarak nedir şu anda net bir şey bilinmiyor. Ama son kertede Kalın’ın ifadelerinin hiçbir şekilde hayra yol açmayacağı açık. Yok Kırgızlarmış Kazaklarmış vs. bunlar elma şekeriyle çocuk kandırmaya benziyor. Halep’te de Kadirov’un Çeçnleri var değil mi?

Türkiye’yi yönetenler şunu çok iyi bilmeli ki, Suriye’yi işgal altında tutan emperyalist Rusya’yı mücahitlerce kurtarılmış bölgeye monte etmeye kalkmak affedilmez bir suç olacaktır.