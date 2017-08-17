Akıncı Üssü Davasında 13. Celse Tamamlandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 13. celsesi, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) İstihbarat Başkanı eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı'nın savunmasıyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada 15 Temmuz'da "sızma teşebbüsü var" denilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çağrıldığını, karargaha girdikten sonra öncelikle bu sızma faaliyetini engellemeye, darbe teşebbüsünden haberdar olduktan sonra da darbe faaliyetini engellemeye çalıştığını savundu.

Taşçı, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın 13. celsesi Taşçı'nın savunmasıyla tamamlandı. Duruşma yarın Taşçı'nın çapraz sorgusuyla devam edecek.