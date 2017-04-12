Akıllı Telefonlardaki Şifre Tehlikesi

»Ana Sayfa»Teknoloji
12.04.2017 13:33
Akıllı Telefonlardaki Şifre Tehlikesi
İngiltereli bilim adamları, akıllı telefon kullanırken yapılan el hareketlerinin sensörler aracılığıyla algılandığını, bu yolla da şifrelerin ve pin kodlarının açığa çıkarılabileceğini iddia etti.

İngiltere’deki New Castle Üniversitesi araştırmacıları, bilgisayar korsanlarının, kişilerin pin kodlarını ve şifrelerini, akıllı telefonları kullanırken yaptıkları el hareketlerinden yola çıkarak çözebileceğini ortaya koydu.

İnsanların telefon kullanırken yaptığı, tıklama, kaydırma, metin yazma gibi her hareket için telefonu farklı bir şekilde tuttuğunu ve mevcut sensörlerin bu hareketleri algıladığını belirleyen araştırmacılar, belirli bir internet sitesinde kullanıcının el hareketlerinden sayfanın hangi kısmını kullandığının ve ne yazdığının çözülebildiğini saptadı.

Araştırmacılar, bu yöntemle 4 haneli şifrelerin ilk tahminde yüzde 70, beşinci tahminde de yüzde 100 oranında doğru bilindiğini belirledi.

“Herhangi Bir Çözüm Üretilmedi”

New Castle Üniversitesi Programlama Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Meryem Mehrnezhad, akıllı telefon, tablet ve diğer giyilebilir cihazların pek çoğunun çoklu sensörlerle donatıldığını belirterek, “Bu sensörlere erişim için izin istemeye ihtiyaç duymayan uygulamalar ve internet siteleri nedeniyle kötü amaçlı yazılımlar sensör verilerinizi casusluk için kullanabiliyor.” dedi.

Mehrnezhad, “Bu kötü amaçlı kodlardan birisini barındıran bir sayfayı bazı tarayıcılar aracılığıyla açtığınızda ve daha sonra başka bir sayfa açtığınızda girdiğiniz her veriye ulaşılabiliyor. Daha da kötüsü bazı durumlarda bu sayfaları tamamen kapatmadığınız takdirde, telefonunuz kilitli hâldeyken bile telefonunuzu izleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, teknoloji devlerini söz konusu bu güvenlik sorunu hakkında bilgilendirdiklerini ancak bugüne kadar herhangi bir çözüm üretilmediğini savundu.

Kaynak: BBC, AA

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