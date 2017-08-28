Afganistan'da Bombalı İntihar Saldırısı: 13 Ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi öldü.
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Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Navah ilçesine bağlı Dupul bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini belirtti.
Aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zuvak, saldırıda 19 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Etiketler : Afganistan, intihar saldırısı
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