Adem Özköse “Kaçak Yolcu” Kitabını Anlattı

Adem Özköse’nin 2006 yılında Afganistan’a yaptığı kaçak yolcuğu konu alan kitabın konuşulduğu söyleşide ilk olarak Adem Özköse, gezisinde yaşadığı ilgi çekici olayları gençler ile paylaştı ardından Özgür-Der Lise Gençliğinin kitap hakkında ki duygu ve düşünceleri tartışıldı.

Gençlerin büyük ilgiyle dinlediği ve görüşlerini beyan ettikleri sohbet havasında gerçekleşen söyleşi de Adem Özköse, Mücahitlerin gündelik yaşantısından, bölgenin tarihsel süreci ve savaşların coğrafyadaki etkilerini, Afganistan – Veziristan bölgesinde ki Rus İşgali ve daha sonrasında ki sosyo-politik gelişmeleri aktardı. Ayrıca meşakkatli yolculuğu esnasında yaşadığı ve yine bu yolculuk esnasında ki tecrübelerini de gençlere anlattı. Bu bağlamda ‘’Milliyetçiliğin’’ İslam Ümmetini nasıl parçaladığını ve hem fikirsel hem de pratik boyutta ki yıkıcı tesirlerini belirtti. Milliyetçilik akımından dolayı tek bir ümmet olmakla görevlendirilen Müslümanların, kendi iç çekişmeleri ile uğraşırken batı sömürüsüne daha açık bir hale gelmesini sağladığını söyledi.

Son olarak soruları cevaplayan Adem Özköse, gençlerin Kaçak Yolcu kitabını imzalayarak programa son verdi. Özgür-Der Lise Gençliği’nin kitap söyleşilerine Hülya Şekerci’nin “İman ve İsyan” kitabı ile devam edileceği de programın sonunda belirtildi.

Haber: İbrahim Kayacan, Yahya Eker

Fotoğraf: Şükrü Uzun, Ercüment Gül