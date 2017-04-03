Adalet Bakanlığı, 2 Bin 750 Hâkim ve Savcı Adayı Alacak

»Ana Sayfa»Hukuk
03.04.2017 14:45
Adalet Bakanlığı, 2 Bin 750 Hâkim ve Savcı Adayı Alacak
Adalet Bakanlığı’ndan, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hâkim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara 2 bin adlî yargı hâkim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden de 750 adlî yargı hâkim ve savcı adayı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Yazılı yarışma sınavı, ÖSYM tarafından 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

Hem “adlî yargı” hem de “adlî yargı-avukat” sınavına katılacak adaylar ile sadece “adlî yargı” sınavına katılacak adayların oturumu saat 10.00’da başlayacak. Sadece “adlî yargı-avukat” sınavına katılacak adaylar ise saat 11.00’de yapılacak oturuma girecek.

İlanda, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

Sınav başvuruları, 6-13 Nisan’da bireysel olarak internet üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak.

Sınav ücreti, 6-14 Nisan’da ÖSYM’nin internet sayfasındaki “ödemeler” alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Kaynak: AA

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