ABD'den PKK/PYD'ye 'Enerji Kalkanı'

ABD, Suriye'de PKK/PYD'nin ele geçirdiği gaz üretim tesisini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarına karşı korumaya aldı.

Suriye'de Esed rejimi PKK/PYD'nin Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalında dün ele geçirdiği en büyük gaz üretim tesisine saldırdı.

Tesisin kontrolünü sağlamak için harekete geçen rejim güçlerinin saldırısı PKK/PYD tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırının ardından bu sabah güvenliği sağlamak için ABD askerleri, tesisin çevresindeki mevzilere konuşlandı.

Bu arada, ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tesis etrafında uçuşlar gerçekleştiriyor.

PKK/PYD, dün Suriye'nin en zengin petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ilinin kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko" adlı gaz üretim tesisinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. Tesis, Deyrizor ilinin Irak sınır hattındaki alanda bulunuyor.

Tesisin bulunduğu saha, önceki akşam ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının ardından dün öğle saatlerinde PKK/PYD'nin kontrolüne geçmişti.

PKK/PYD unsurları diğer petrol sahalarını ele geçirmeyi planlıyor

DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği bölgelerde ilerleyen PKK/PYD unsurları, Fırat Nehri doğusunda kalan diğer petrol sahalarını ele geçirmeyi planlıyor.

Öte yandan Rakka’nın batısında PKK/PYD'nin kontrolündeki Tabka ilçesine henüz aidiyeti bilinmeyen uçaklar tarafından uyarı saldırısı düzenlendi.

AA