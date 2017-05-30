ABD ve PKK/PYD Rakka’da 70 Sivili Katletti!

IŞİD’in kontrolündeki Rakka’da, örgütün uygulamalarını deşifre ettiği belirtilen “Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli aktivist ağının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava unsurları ile karada kadrosunun tamamına yakınını PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) katıldığı saldırılarda 70 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, merkezi IŞİD’in kontrolündeki Deyrizor ilinde bulunan Fırat Üniversitesi’nin Rakka’daki Fen Fakültesi ve Sanayi Okulu’nun da tamamen yıkıldığı kaydedildi.